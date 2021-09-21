Ограничения на авиасообщение между Россией и Белоруссией, введенные из-за пандемии, снимаются сегодня

При этом для полета в Россию гражданам Белоруссии необходимо загружать специальное мобильное приложение «путешествую без ковида».

Частота рейсов не просто возобновляется в полном доковидном объеме, она превышает его. До 2020-го только 2 российские авиакомпании летали только из Москвы в Минск. Теперь будут летать 7 перевозчиков из разных российских городов, помимо белорусской столицы, еще и в Гомель и Гродно. О восстановлении авиасообщения было объявлено по итогам последних переговоров президентов двух стран в Кремле.

Белорусской авиакомпании «Белавиа», помимо России, разрешены полеты лишь в небольшое число стран после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Афины-Вильнюс компании Ryanair.