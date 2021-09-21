Партия «Зеленые» предложила объединение «Зеленой альтернативе» и «Яблоку»

В заявлении сопредседателя партии Сергея Шахматова отмечается, что «Яблоко» уже резко позеленело в части своей повестки, а объединение позволит в будущем сформировать-таки свою фракцию в Думе.

На прошедших думских выборах «Зеленые», по предварительным данным ЦИКа, набрали менее 1-го процента голосов, но заставили, как считает их руководство, говорить об экологической повестке все остальные партии тоже.