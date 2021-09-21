По предварительным итогам выборов партия «Единая Россия» лишь незначительно ухудшает свой результат 2016-го года

По одномандатным округам она проводит 198 депутатов против 203 пятью годами ранее, по спискам – 49,8% голосов против 54,2% в прошлом созыве. Это с высокой долей вероятности позволяет единороссам сохранить конституционное большинство в новой Думе.

При этом в Москве итоги выборов почти по всем одномандатным округам переломило в пользу партии власти электронное голосование. Партия КПРФ заявила, что не признает этих результатов, провела одну акцию протеста и анонсировала следующие.