В Лос-Анджелесе в 73-й раз вручили премии «Эмми»

После прошлогоднего перерыва из-за пандемии в этом году организаторы вернулись к традиционному очному формату с красной дорожкой.

Главным победителем вечера стал сериал «Корона», собравший все 7 статуэток «Эмми» в категории «Драматические сериалы». Шоу студии Netflix о жизни британской королевской семьи назвали лучшим драматическим сериалом, а также отметили за режиссуру и сценарий.

Одна из главных наград вечера, премия за лучший мини-сериал года, досталась еще одному проекту Netflix – «Ход королевы».