Пентагон планирует изучить обстоятельства удара беспилотника по Кабулу в течение 45 дней

Об этом объявил на брифинге представитель оборонного ведомства Джон Кирби. По его словам, к работе будут привлечены самые высокопоставленные генералы.

В результате удара американского беспилотника по машине близ кабульского аэропорта 29-го августа погибли 10 человек, в том числе дети. В Вашингтоне тогда говорили, что в машине везли взрывчатку для нового теракта в кабульском аэропорту, откуда тогда эвакуировались американские военные. Но затем признали, что удар был ошибкой.