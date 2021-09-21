СК завел уголовное дело по факту смерти задержанного на Кубани

Илью Афросина дважды забирали в полицию – в первый раз он отделался штрафом в тысячу рублей за мелкое хулиганство и ссадинами, во второй раз через несколько часов после задержания его нашли без сознания возле одного из магазинов неподалеку от отдела полиции.

Согласно свидетельству о смерти, молодой человек погиб в машине скорой помощи из-за травмы селезенки. Родители задержанного узнали о его смерти почти через месяц. В морге им отказывались выдавать тело, пока идет экспертиза.