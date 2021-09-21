Профицит бюджета на следующий год планируется в объеме почти полутора триллионов рублей

Это следует из материалов к заседанию правительства, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс». Доходы прогнозируются на уровне 25 с лишним триллионов, расходы – чуть больше 23 с половиной. Рассматривать бюджет на плановый период 2023-2024 годов кабмин будет на заседании сегодня.
2021-09-21T03:13:15+03:00
2021-09-21T03:13:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 21 сентября 2021
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