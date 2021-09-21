Профицит бюджета на следующий год планируется в объеме почти полутора триллионов рублей

Это следует из материалов к заседанию правительства, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс». Доходы прогнозируются на уровне 25 с лишним триллионов, расходы – чуть больше 23 с половиной. Рассматривать бюджет на плановый период 2023-2024 годов кабмин будет на заседании сегодня.