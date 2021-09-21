Россия увеличивает частоту рейсов на египетские курорты

С сегодняшнего дня из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут летать не 15, а 25 самолетов в неделю. Кроме того, с одного до трех рейсов в неделю нарастят темпы полетов по этим направлениям из других российских городов. Полеты в Египет и Турцию также возобновят из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Заодно увеличивается частота полетов в Венгрию, Казахстан и Катар.