Выплаты семьям погибших в стрельбе в Перми начнут производить уже с сегодняшнего дня

Все они получат по миллиону рублей от властей и по столько же – от ВУЗа, в котором произошла стрельба. Раненые получат по полмиллиона.

Вчера на территории одного из корпусов Пермского госуниверситета открыл стрельбу студент – его ранили при задержании. Охотничье ружье он, по предварительным данным, купил на легальных основаниях. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц», которое передано в центральный аппарат СК, максимальное наказание по данной статье – пожизненный срок.