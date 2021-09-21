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02:05, 21 сентября 2021

Гидрометцентр: дожди в столичном регионе продолжатся до конца недели

По его данным, они усилятся в ночь на вторник, однако со среды чуть ослабнут и примут спокойный, размеренный характер.
За минувшие сутки в Москве, напомню, выпало более четверти месячной нормы осадков (для сентября это 65 мм). Ранее Гидрометцентр России сообщил, что продолжительные дожди и усиление северо-восточного ветра в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который движется от берегов Черного моря в центр Европейской России.


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