Гидрометцентр: дожди в столичном регионе продолжатся до конца недели

По его данным, они усилятся в ночь на вторник, однако со среды чуть ослабнут и примут спокойный, размеренный характер.

За минувшие сутки в Москве, напомню, выпало более четверти месячной нормы осадков (для сентября это 65 мм). Ранее Гидрометцентр России сообщил, что продолжительные дожди и усиление северо-восточного ветра в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который движется от берегов Черного моря в центр Европейской России.