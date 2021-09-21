Американская корпорация Apple выпустила операционную систему iOS15

Обновления вышли для айфонов, айпадов и умных часов Apple. В новой операционной системе, по словам разработчиков, существенно доработали фотокамеру, а также приложения «карты», «кошелек» и «погода».

В середине сентября прошла презентация новинок от Apple. Помимо новых смартфонов компания показала два планшета iPad и «умные» часы Apple Watch седьмой серии.