В Роспотребнадзоре предложили ввести лицензию на уничтожение крыс и тараканов

Поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, подготовленные ведомством, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

С точки зрения Роспотребнадзора, несвоевременное и некачественное проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ может привести к крупным вспышкам инфекционных заболеваний, (это отмечается в сводном отчете к законопроекту). В случае принятия законопроекта меры вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Ведомство предложило ввести такие меры на фоне смертельного отравления женщины и ее внучки, съевших арбуз из магазина «Магнит» на Совхозной улице в Москве.