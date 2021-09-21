Правительство запланировало довести долю отказов от аборта до 50%

Это следует из Плана по реализации Концепции демографической политики, опубликованного на сайте кабмина. Добиваться этого в Белом доме намерены, к примеру, повышая доступность правовой и психологической поддержки для женщин в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации программы – до 2025-го года.