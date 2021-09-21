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02:05, 21 сентября 2021

В Госдуму VIII созыва, по предварительным данным, впервые с 1999-го года проходят больше 4 партий

Помимо привычных Единой и Справедливой России, а также КПРФ и ЛДПР, пятипроцентный барьер удалось преодолеть партии «Новые люди».
Список партии на думской кампании возглавил президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, вторым номером стала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.
При этом единороссы скорее всего сохраняют не только простое, но и конституционное большинство – две трети мест. В полтора раза улучшили результат коммунисты – с 13 до почти 19 процентов, по 7,5 процентов – «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР.
Окончательные итоги Центризбирком обещает подвести в пятницу.


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