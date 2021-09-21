Московский метрополитен начал принимать к оплате отсканированные снимки лица на всех линиях

Система Face Pay, предусматривающая возможность оплачивать проезд лицом, при условии заранее загруженной фотографии, пока работает в тестовом режиме – чтобы ее опробовать, нужно оставить заявку на сайте facepay.mosmetro.ru.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.