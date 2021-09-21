США начнут пускать иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации от ковида

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффа Зиентса. Помимо документов о вакцинации, они также должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за три дня до приезда в США.

При этом Зиентс не уточнил, можно ли будет въехать в США человеку, который привит вакцинами, не одобренными для использования в Штатах.