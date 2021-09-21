Министерство юстиции выступило с новой идеей гуманизации жизни арестованных

Им хотят засчитывать день путешествия по этапу под конвоем за 1,5 дня в колонии – соответствующий документ опубликовал на федеральном портале проектов нормативных актов. Причем в данном случае речь идет о колонии строгого режима – в случае с общим режимом день на этапе будут засчитывать даже за 2 дня в колонии.

На негуманные условия конвоирования в России ранее неоднократно обращал внимания ЕСПЧ