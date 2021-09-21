В Евросоюзе увидели «атмосферу запугивания» на прошедших в России парламентских выборах

Ранее в Брюсселе, а также в Лондоне и Вашингтоне заявили о непризнании легитимности итогов выборов, которые прошли на территории Крыма – его на Западе считают оккупированной территорией Украины.

Выборы в России проходили без наблюдателей от ОБСЕ: в организации отказались от участия в наблюдении, сославшись на «настойчивые требования» Москвы сократить число наблюдателей в связи с пандемией коронавируса.

16 сентября Европарламент большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму, если те пройдут с нарушениями международного права.