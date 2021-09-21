Опубликованы имена погибших при стрельбе в Перми

Список обнародовало Министерство безопасности Пермского края. Жертвам – от 18 до 66 лет, среди них 5 женщин и 1 мужчина.

Еще 28 человек в результате инцидента были ранены, 20 из них в больнице, 9 – в тяжелом состоянии. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч. Такие же суммы дополнительно выплатит университет.

Стрельбу в Пермском университете открыл вчера утром 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров. Его задержали сотрудники оказавшегося неподалеку наряда ДПС. При этом он выстрелил в полицейского и был ранен ответным огнем, его госпитализировали.