В суде Нидерландов сегодня возобновятся слушания по делу о сбитом «Боинге»

В общей сложности рассказать о том, какой моральный и финансовый ущерб они понесли в результате крушения малазийского Боинга нашли в себе силы 90 членов семей. Многие из них обвиняют российские власти во лжи, говоря, что это доставляет им не меньше боли, чем сама гибель родных.

Так, Риа ван дер Стин во время чтения своего послания сказала, что до тех пор, пока виновные не будут наказаны и не возьмут на себя отвественность за случившееся, она не сможет попрощаться с погибшими мужем и мачехой. Одним из самых эмоциональных, по мнению журналистов, стало выступление Питера ван дер Меера, потерявшего при крушении бывшую жену и трех несовершеннолетних дочерей. Его речь прерывалась несколько раз.

Международная совместная следственная группа уже пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской бригаде ПВО. Первые вердикты по делу могут быть оглашены уже завтра. До конца 2022 года могут быть вынесены все приговоры по делу.

Всего на заслушивание речей родственников погибших суд отвел 10 дней. Выступления в суде будут продолжаться до 24 сентября.