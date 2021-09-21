21 сентября станет в Пермском крае днем траура по погибшим в результате стрельбы в Пермском госуниверситете

21 сентября станет в Пермском крае днем траура по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В этот день в регионе будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Накануне губернатор Пермского края Владимир Махонин распорядился не допускать детей и родителей в школы, техникумы и колледжи и усилить меры безопасности. Утром в понедельник 18-летний студент юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл в здании ВУЗа стрельбу из огнестрельного оружия. В результате по предварительным данным было убито 6 и ранено 28 человек, в том числе охранник, который успел нажать на тревожную кнопку. Учащимся пытались забаррикадироваться в аудиториях. Некоторым пришлось выпрыгивать из окон чтобы спастись. Бекмансуров был ранен и сейчас находится в реанимации.

По факту массового убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.