В комиссии СФ по защите госсуверенитета намерены сегодня дать политическую оценку итогам выборов в Госдуму

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета намерены сегодня дать политическую оценку итогам выборов в Госдуму. Ранее сенаторы неоднократно утверждали, что на голосование пытаются повлиять из-за рубежа.

Участники временной комиссии по предотвращению вмешательства в дела России анонсировали подведение политических итогов голосования, но понимали под этим, в том числе, анализ иностранного влияния на выборы. Глава комиссии сенатор Андрей Климов некоторые выводы уже сделал: он сказал, что никому из-за рубежа не удалось превратить голосование, как он выразился, «в цирк». При этом парламентарий утверждает, что итоги и легитимность выборов попытаются оспорить некие «провокаторы», причем за счет «профинансированных фейков». Подробности Климов пока не привел.

Комиссия Совета Федерации по защите госсувереннитета в ходе предвыборной гонки не раз обращались к теме, как там считают, иностранного вмешательства в выборы. В частности, на минувшей неделе сенаторы предъявляли претензии цифровым гигантам Google и Apple из-за того, что они не удалили из своих магазинов приложение «Навальный». При этом газета The New York Times утверждала, что сотрудникам компаний пригрозили уголовными делами. После этого приложение было удалено.

По данным Центризбиркома, на выборах в Госдуму победила правящая партия «Единая Россия», которая набрала почти 50% голосов по федеральному списку, а ее представители лидируют примерно в 200 округах из 225.