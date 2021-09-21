Несогласованный митинг против фальсификаций на выборах прошел в Москве без задержаний

На Пушкинской площади собрались, по оценке корреспондента «Эха Москвы», несколько сотен человек. Представители КПРФ потребовали на акции в Москве отменить итоги электронного голосования. Депутаты Госдумы Валерий Рашкин утверждает, что оно стало инструментом фальсификаций



Электронное голосование переломило ход выборов в 8 одномандатных округах Москвы из 15-ти, подсчитало издание «Медуза». В публикации отмечается, что по результатам традиционного голосования лидировали, в частности, целый ряд представителей КПРФ, но с учетом электронного голосования уступили провластным кандидатам. Издание «Медуза» российские власти считают иностранным агентом.

Партия «Яблоко» намерена оспаривать результаты парламентских выборов. Результаты голосования не вызывают доверия из-за нарушений, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» лидер партии Николай Рыбаков.

Николай Рыбаков подчеркнул, что партия Яблоко будет бороться за каждый голос избирателя. По итогам нынешних выборов она лишилась государственного финансирования.