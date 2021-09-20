Минздрав Саратовской области признался, что не успевает закупать лекарства для больных ковидом

Глава ведомства Олег Костин в своем «Инстаграме» объяснил это ростом заболеваемости, передает «Интерфакс». Ранее пользователи инстаграма спрашивали в аккаунте саратовского Минздрава, почему в местных медучреждениях отсутствуют необходимые лекарства для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, и медики «предлагают лечиться самостоятельно или ложиться в больницу, где все есть».
2021-09-20T23:04:06+03:00
2021-09-20T23:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 20 сентября 2021
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