Минздрав Саратовской области признался, что не успевает закупать лекарства для больных ковидом

Глава ведомства Олег Костин в своем «Инстаграме» объяснил это ростом заболеваемости, передает «Интерфакс». Ранее пользователи инстаграма спрашивали в аккаунте саратовского Минздрава, почему в местных медучреждениях отсутствуют необходимые лекарства для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, и медики «предлагают лечиться самостоятельно или ложиться в больницу, где все есть».