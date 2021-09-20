«Медуза»: Электронное голосование переломило ход выборов в 8 одномандатных округах Москвы из 15-ти

Электронное голосование переломило ход выборов в 8 одномандатных округах Москвы из 15-ти, подсчитало издание «Медуза». Его журналисты сравнили результаты бумажного голосования с электронным. В публикации отмечается, что по результатам традиционного голосования лидировали, в частности, целый ряд представителей КПРФ, но с учетом электронного голосования уступили провластным кандидатам. Этим вечером коммунисты провели несогласованный митинг в центре Москвы с требованием отменить итоги электронного голосования. Акция прошла без задержаний. По оценке нашего корреспондента, на Пушкинскую площадь пришли несколько сотен человек. Издание «Медуза» российские власти считают иностранным агентом.