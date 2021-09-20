Военные США сообщили, что успешно атаковали в Сирии одного из лидеров «Аль-Каиды»

Авиаудар был нанесен в окрестностях города Идлиб. Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что нет оснований предполагать потери среди гражданского населения. Недавно в США признали, что ошиблись с целью ответного удара в Кабуле после теракта в аэропорту афганской столицы. В результате атаки беспилотника в конце августа погибли 10 человек, в том числе 7 детей. Организация «Аль-Каида» признана в России террористической и запрещена.
2021-09-20T22:33:07+03:00
2021-09-20T22:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 20 сентября 2021
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