Представители КПРФ провели в центре Москвы несогласованный митинг против итогов выборов

Полиция не стала разгонять акцию. Ее участники потребовали отменить результаты электронного голосования, которое считают инструментом фальсификаций, а также призвали освободить политика Алексея Навального. По оценке корреспондента «Эха Москвы», на Пушкинскую площадь пришли несколько сотен человек.
2021-09-20T22:30:56+03:00
2021-09-20T22:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 20 сентября 2021
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