Представители КПРФ провели в центре Москвы несогласованный митинг против итогов выборов

Полиция не стала разгонять акцию. Ее участники потребовали отменить результаты электронного голосования, которое считают инструментом фальсификаций, а также призвали освободить политика Алексея Навального. По оценке корреспондента «Эха Москвы», на Пушкинскую площадь пришли несколько сотен человек.