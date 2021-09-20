Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Перми

Это сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который посетил больницу с ранеными. По его словам, решение об их перевозке будет принято завтра.



Этим утром 18-летний студент открыл стрельбу в здании государственного вуза. Погибли шесть человек, пострадали 28. Нападавшего обезвредили два сотрудника ДПС, которых теперь представят к госнаградам. Подозреваемый сейчас находится в больнице.