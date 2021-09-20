Несогласованный митинг против фальсификаций на выборах прошел в Москве без задержаний

По оценке корреспондента «Эха Москвы», на Пушкинской площади собрались несколько сотен человек. Акцию организовали коммунисты как встречу с избирателями. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов потребовал отменить результаты электронного голосования, которые считает сфальсифицированными.

Кандидат от партии «Яблоко» Марина Литвинович на акции призвала освободить из колонии политика Алексея Навального.

В Москве в Госдуму не прошел ни один оппозиционный кандидат. Некоторые из них лидировали после подсчета 99% протоколов, но потом ситуация внезапно изменилась в пользу кандидатов от «Единой России». В Мосгоризбиркоме это объяснили тем, чтобы были добавлены результаты электронного голосования.

По данным ЦИКа, по итогам трехдневного голосования «Единая Россия» набрала 49,79% и с учетом одномандатников получает вновь конституционное большинство в Госдуме. Впервые за многие годы в парламент прошла пятая партия – это «Новые люди», которая получила 5,36%.

Президент Владимир Путин сегодня поблагодарил россиян за высокую явку. Президента России поздравили с выборами лидеры Азербайджана, Армении и Казахстана.

В США, Европейском союзе и Великобритании негативно оценили выборы в Государственную Думу России, отметив недостаточную демократичность процесса. В Государственном департаменте США российские власти критикуют за невыполнение международных обязательств, которое выразилось в ограничении количества международных наблюдателей. В Госдепе добавили, что условия, в которых прошли выборы не подходили для честного и свободного процесса. Интерфакс сообщает, что США, кроме того, не признали и выборы на суверенной украинской территории, имея в виду Крым.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стено сказал, что голосование прошло в атмосфере «запугивания независимых критиков». В британском Министерстве иностранных дел тоже считают, что Россия сделала серьезный шаг назад от демократических свобод. В Форен офисе отметили тот факт, что часть оппозиции была отстранена от выборов, что негативно сказалось на плюрализме.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что выборы в России прошли успешно, а результаты отражают волю российского народа.