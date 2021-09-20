Парламент Ливана выразил доверие новому правительству страны — «за» проголосовали 85 депутатов, 15 были против. Заседание началось с опозданием на час из-за того, что вышел из строя электрогенератор, — передает ТАСС . Новому правительству предстоит провести масштабную реформу административного управления, банковской, налоговой и судебной системы, а также возобновить переговоры с Международным валютным фондом о пакете финансовой помощи.

Правительство возглавил Наджиб Микати, который уже дважды был премьером.

