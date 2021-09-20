Лидеры Азербайджана, Казахстана и Армении поздравили президента России с прошедшими выборами

Ильхам Алиев и Касым Жомарт Токаев позвонили Владимиру Путину по телефону, а премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил письменно. Причем, именно с победой партии Единая Россия, которую Пашинян называет «убедительной», — передает ТАСС.

В то же время США, Евросоюз и Великобритания раскритиковали прошедшие выборы за то, что были представлены не все кандидаты, а также из-за сообщений о нарушениях.

Кроме того, западные страны отказались признать результаты голосования в Крыму, который считают суверенной территорией Украины.

