Суд в Испании призвал УЕФА прекратить разбирательство в отношении учредителей Суперлиги — речь идет об испанских футбольных клубах Реал и Барселона, а также об итальянском Ювентусе. Согласно постановлению коммерческого суда в Мадриде, Союз европейских футбольных ассоциаций действовал вне правового поля и на снятие санкций организации отведено пять дней, — передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ведущие клубы Испании, Великобритании и Италии объявили о создании Суперлиги в середине апреля, но затем из-за протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА, в Суперлиге остались только Реал, Барселона и Ювентус.