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21:03, 20 сентября 2021

Митинг против фальсификаций на выборах завершился в центре Москвы без инцидентов

По информации «Новой газеты», полиция задержала одну участницу за то, что кричала «Навальный», но вскоре ее отпустили.

По оценке корреспондента «Эха Москвы», на Пушкинскую площадь пришли несколько сотен человек. Организаторы из КПРФ назвали мероприятие встречей с избирателями. Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов потребовали аннулировать результаты электронного голосования.

В Москве в Госдуму не прошел ни один оппозиционный кандидат. Некоторые из них лидировали после подсчета 99% протоколов, но потом ситуация внезапно изменилась в пользу кандидатов от «Единой России».

«Единая Россия» набрала в Москве почти 37%, — сообщили в Мосгоризбиркоме. В комиссии пояснили, что это с учетом данных электронного голосования. Там у «Единой России» больше — 44,7. КПРФ получила в итоге в Москве 22,6 , «Справедливая Россия» 7,34, «Новые люди» 7,09, ЛДПР 7,08, «Яблоко» 4,89.
Явка составила в столице более 50%.

Ранее в ЦИКе сказали, что результаты электронного голосования появились около 4 часов ночи


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