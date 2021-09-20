В Москве на всех линиях метро с этого дня заработала система оплаты лицом

Для участия в тестировании надо оставить заявку на специальном сайте, — сообщили в столичном Департаменте транспорта. Для участников теста проезд обещают сделать вдвое дешевле.

В мэрии заявили, что Москва стала первым городом, где распознавание лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.

