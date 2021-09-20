В центре Москвы на Пушкинской площади проходит акция из-за результатов прошедших выборов

Кандидат от «Яблока» Марина Литвинович в своем выступлении потребовала отменить трехдневное голосование. До этого выступали депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов, которые выразили недоверие электронному голосованию.



В Москве по итогам выборов в Госдуму не прошел ни один оппозиционный кандидат. В Мосгордуму избран от партии «Яблоко» Владимир Рыжков.



По оценке корреспондента «Эха Москвы», на акцию, которую организаторы из КПРФ называют встречей с избирателями, пришли несколько сотен человек. Полицейские наблюдают за происходящим.