Роспотребнадзор предложил ввести лицензию на борьбу с крысами и тараканами

В отчете к подготовленному законопроекту говорится, что несвоевременное и некачественное проведение подобных работ может привести к крупным вспышкам инфекционных заболеваний. Ведомство выступило с инициативой на фоне смертельного отравления в Москве пожилой женщины и ее внучки на Совхозной улице. По версии следствия, они отравились химикатом, который в магазине, где они купили арбуз, применяли для борьбы с насекомыми.