Роспотребнадзор предложил ввести лицензию на борьбу с крысами и тараканами

В отчете к подготовленному законопроекту говорится, что несвоевременное и некачественное проведение подобных работ может привести к крупным вспышкам инфекционных заболеваний. Ведомство выступило с инициативой на фоне смертельного отравления в Москве пожилой женщины и ее внучки на Совхозной улице. По версии следствия, они отравились химикатом, который в магазине, где они купили арбуз, применяли для борьбы с насекомыми.
2021-09-20T20:04:19+03:00
2021-09-20T20:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 20 сентября 2021
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