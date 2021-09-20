Суд в Ростове-на-Дону вновь арестовал журналиста Игоря Хорошилова из-за символики «умного голосования»

Этим утром редактор местного издания «Голос» должен был покинуть спецприемник после 10 суток ареста, но на выходе его задержали и доставили в суд, который вновь назначил 10 суток ареста по той же административной статье — «демонстрация экстремистской символики». Поводом стала публикация в Facebook. Причем, как пишет газета «Коммерсантъ», сам Хорошилов утверждал, что такого изображения не размещал.

«Умное голосование» — это проект политика Алексея Навального и его соратников, информацию о котором блокирует Роскомнадзор.

Экстремистской организацией ранее решением суда был признан основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, который до этого внесли в реестр иностранных агентов.

