Власти США, ЕС и Великобритании раскритиковали прошедшие в России выборы

В американском Госдепартаменте заявили, что не были соблюдены международные обязательства. Ведомство осудило применение законов об экстремистских и нежелательных организациях, а также об иностранных агентах. По мнению властей США, это помешало россиянам воспользоваться гражданскими и политическими правами.

В Госдепартаменте также указали, что не признают проведение выборов в Госдуму на суверенной украинской территории – речь идет о Крыме.

С критикой выступило и министерство иностранных дел Великобритании. В Лондоне сказали, что прошедшее голосование было шагом назад для демократических свобод.

Глава европейской дипломатии Жозеп Бореель подчеркнул, что избирателям в России не дали реализовать свои права.