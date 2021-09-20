Британский МИД заявил, что выборы в России стали шагом назад для демократических свобод

В ведомстве заявили, что российские власти приняли меры для маргинализации гражданского общества, замалчивания независимых СМИ, а также не допустили по-настоящему оппозиционных кандидатов.

По мнению МИДа Великобритании, все это противоречит международным обязательствам, под которыми Россия подписалась.