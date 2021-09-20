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19:06, 20 сентября 2021

Опубликованы отдельные результаты электронного голосования в Москве

Единая Россия набрала 44,7%, КПРФ 15,5, «Новые люди» 7,8, ЛДПР 7,45, Справедливая Россия 6,8%. Об этом сообщили агентству РИА Новости в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Задержку с публикацией данных электронного голосования начальник профильного управления московского правительства Артем Костырко объяснил большим количеством трансакций, которые пришлось обрабатывать, — передает Интерфакс.

В Мосгоризбиркоме сказали, что с учетом и бумажного, и электронного голосования, «Единая Россия» в столице набрала почти 37%, КПРФ 22,6, «Справедливая Россия» 7,34, «Новые люди» 7,09, ЛДПР 7,08, — передает ТАСС. Партия «Яблоко» получила в Москве 4,89%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов подведут только в пятницу. Согласно предварительным результатам, впервые за 20 лет в нижнюю палату парламента проходят пять партий. «Единая Россия» набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, столько же «Справедливая Россия». Партия «Новые люди» — 5,3%.

Представители КПРФ намерены в эти минуты начать встречу с избирателями в центре Москвы. Поводом стало завершившееся накануне трехдневное голосование. Депутат Госдумы Валерий Рашкин сказал нашей радиостанции, что КПРФ намерена выразить недоверие электронному голосованию в столице и будет требовать отменить его результаты.

Партия «Яблоко» намерена оспаривать результаты парламентских выборов. Результаты голосования не вызывают доверия из-за нарушений, — сказал «Эху Москвы» лидер партии Николай Рыбаков. Николай Рыбаков подчеркнул, что партия Яблоко будет бороться за каждый голос избирателя. По итогам нынешних выборов она лишилась государственного финансирования.



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