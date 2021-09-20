Об этом сообщается на сайте Комиссии США по ценным бумагам. Ранее акционеры компании подали в суд иск с утверждениями, что в 2015 году их ввели в заблуждение — речь идет о таких показателях, как число активных пользователей Twitter и общее их количество.
Компания Twitter согласилась заплатить более 800 миллионов долларов для урегулирования судебных претензий
Об этом сообщается на сайте Комиссии США по ценным бумагам. Ранее акционеры компании подали в суд иск с утверждениями, что в 2015 году их ввели в заблуждение — речь идет о таких показателях, как число активных пользователей Twitter и общее их количество.