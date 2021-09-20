Партии, прошедшие 5-процентный барьер, уже начали определяться с кандидатами на посты в будущей Думе

Так один из собеседников агентства ТАСС, близкий к руководству Единой России сказал, что партия «Новые люди», которая впервые проходит в состав нижней палаты парламента, может получить один из постов вице-спикера.

Появление в российской государственной думе новой партии может привести к оживлению политической дискуссии, — полагает политолог Екатерина Шульман. Впрочем, значительного результата от этого ожидать не стоит. Шульман добавила, что рассчитывать на более содержательное чем это было прежде обсуждение законодательных инициатив в российском парламенте стоит вряд ли.

Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов считает, что давать оценку новому составу думы следует исходя из того, что ей предстоит законодательно обеспечивать возможный переход власти от Владимира Путина к его преемнику. Владимир Пастухов добавил, что несмотря на внешнее усиление присутствия левых сил в парламенте, к левой идее представители КПРФ, занявшей второе место, имеют опосредованное отношению.