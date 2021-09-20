В Пермском государственном университете произошла стрельба

Ее открыл студент первого курса вуза Тимур Бекмансуров. В результате случившегося, по последним данным, 6 человек погибли, еще более 20 человек пострадали.

Все произошло утром, когда в университете заканчивалась одна из пар. Бекмансуров, который всего месяц назад стал студентом юридического факультета, открыл стрельбу из ружья еще во дворе одного из корпусов. Ранив одного из прохожих, он зашел внутрь. В этот момент в администрации пермского вуза призвали студентов и преподавателей спрятаться в аудиториях, а тех, кто находится на улице – убегать. В числе тех, кто решил забаррикадироваться в аудитории, был и студент Семен Карякин – об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

По словам нескольких учащихся пермского университета, они заставляли двери в аудитории партами и искали первой возможности, чтобы убежать. Некоторые, впрочем, стали выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Тревожная кнопка была нажата не сразу: как рассказали в администрации вуза, охранник, который должен был это сделать, погиб одним из первых. Впрочем, преподаватель университета Иван Печищев в эфире «Эха Москвы» рассказал, что служба безопасности отреагировала на стрельбу крайне быстро.

После того, как к университету приехали силовики, Бекмансуров продолжал вести огонь по людям. В том числе он выстрелил в младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который пытался его задержать. Однако сотруднику МВД вместе с его напарником удалось обезвредить стрелка. Об этом сам Калинин рассказал уже после того, как спецоперация завершилась.

Сейчас Бекмансуров находится в больнице в тяжелом состоянии. Уже известно, что охотничье ружье он приобрел в мае этого года. Причем в Росгвардии подтвердили, что молодой человек сделал это законно. Сам он, как выяснилось позднее, вынашивал планы по стрельбе в учебном заведении еще несколько месяцев назад и первоначально планировал ее устроить в своей бывшей школе. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.

Во всем Пермском крае из-за трагедии сегодня занятия в школах, техникумах и колледжах были отменены. Они возобновятся завтра. В Пермском госуниверситете, как ожидается, к занятиям вернутся только на следующей неделе. Рядом с одним из корпусов местные жители устроили стихийный мемориал в память о жертвах трагедии. Вторник в регионе объявлен днем траура.

Предыдущий крупный инцидент со стрельбой в учебном заведении произошел в мае прошлого года. Стрельбу в казанской гимназии открыл ее ученик Ильназ Галявиев, который также устроил взрыв. Тогда погибли 9 человек, 32 пострадали.

Президент Владимир Путин выразил соболезнование в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми.

Эксперт по огнестрельному оружию Юрий Данилов считает несостоятельной психиатрическую экспертизу, которую необходимо пройти для получения лицензии на оружие. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК. По словам Юрия Данилова, в Пермском крае владельцев огнестрельного оружия довольно мало.

Депутат Госдума Александр Хинштейн считает стрельбу в Пермском университете очередным поводом ужесточить закон об оружии. Об этом он сказал в эфире «Первого канала». Хинштейн убежден, что право на свободное ношение оружия только усугубило бы имеющиеся проблемы.