Центризбирком подвел итоги голосования на выборах в Государственную думу

Впервые за почти 20 лет в нижней палате парламента будет представлено не 4, а 5 партий. При этом, как отметила глава ЦИКа Элла Памфилова, фактически за счет трех самовыдвиженцев партий будет 8. Уже привычно первенство получает правящая партия «Единая Россия», которая забрала половину голосов. При этом, отметила Памфилова, фракция в этом году показала результат несколько хуже, чем в 2016 году. Тем не менее, ей уже обеспечено конституционное большинство. В том числе и за счет итогов по одномандатным округам. Единороссы получили почти 200 из 225 возможных мест. Это стало возможным и благодаря столичным одномандатникам, которые в последние часы обработки голосов обогнали КПРФ и получили шесть мандатов.

Вторым номером в Государственную думу проходит КПРФ, которая набрала 19%, что значительно выше показателей 2016 года. Коммунисты, кроме того, побеждают в девяти одномандатных округах. При этом отмечается, что по Москве КПРФ также занимает второе место, забирая пять мандатов.

Тройку замыкает ЛДПР, с показателем в 7,5%. По словам Памфиловой, в сравнении с 2016 годом партия несколько ослабила свои позиции. Далее с отставанием на сотые доли процента идет «Справедливая Россия – За правду». В ЦИК акцентировали внимание на успех недавно созданной партии «Новые люди», которая на протяжении всего времени балансировала на грани 5% барьера и все же к моменту завершения подсчета голосов получила место в Государственной Думе, набрав чуть больше необходимого минимума.

Как ожидается, оглашение итогового состава Государственной Думы VIII состоится в эту пятницу.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены. «Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все

заслуживающие того жалобы и рассмотрели их. Если выявляются нарушения или малейшие сомнения в чистоте результатов, то по этим участкам надо решительно отменять выборы». «Это залог нашей репутации», — пояснила Памфилова.

Зарубежная пресса сегодня уделяет много внимания теме российских выборов. Издания отмечают, что до голосования не допустили многих кандидатов.

«Нью Йорк Таймс»: Выборы в выходные прошли на фоне жестких репрессий против инакомыслия со стороны Кремля и ропота народного недовольства. Очевидно, опасаясь упрека в урне для голосования, власти запретили почти всем известным деятелям оппозиции баллотироваться в парламент, вынудив многих диссидентов покинуть страну и объявив популярные независимые СМИ «иностранными агентами». Тяжелая битва оппозиции осложнилась решениями Google и Apple выполнить требования правительства России заблокировать доступ к контенту, связанному с Навальным, который должен был координировать протестное голосование. После того, как два технологических гиганта в пятницу удалили из своих магазинов приложение для смартфонов, связанное с движением г-на Навального, Google на выходных пошел еще дальше, очевидно, выполнив правительственный запрос на блокировку видео на YouTube и файлов Google Docs, которые союзники г-на Навального использовали для координировать голосование по 225 избирательным округам страны. Гугл на момент выхода статьи не ответил на запрос «Нью-Йорк таймс».

«Голосование в России предназначено не для избирателей, оно предназначено только для Кремля. Он хочет продемонстрировать, что подавляющее большинство по-прежнему поддерживает кремлевскую партию. При этом ему не важно, что властям пришлось манипулировать выборами в большей степени, чем в предыдущие годы, и что почти все знают или подозревают об этом. Победа непопулярной партии Кремля имеет парализующий эффект», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. «Для большей, пассивной части населения эти выборы означают, что все остается так, как есть. Тем, кто сомневался, что большинство по-прежнему поддерживает Кремль, теперь пытаются внушить, что их коллеги, соседи и знакомые массово голосовали за «Единую Россию». Поэтому лучше снова вести себя так, будто все в порядке, и продолжать плыть по течению». «В то же время небольшой группе активных критиков Кремль хочет доказать, что реальная оппозиция бесплодна. Никогда еще столько независимых оппозиционеров не отстраняли от участия в выборах, не изгоняли из страны, не отдавали под суд. Однако этой волной репрессий Кремль доказывает и кое-что другое: что у российских избирателей вполне есть собственная воля, что Кремль обеспокоен этой волей и боится ее. Иначе целенаправленное манипулирование в определенных избирательных округах вряд ли можно объяснить», — говорится в статье.

Еще в начале августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах России из-за требований уменьшить число наблюдателей. Российские власти объясняли это санитарными мерами.

Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков добавил, что никаких решений по изменению состава правительства после выборов в Госдуму не принималось.

Выборы в Госдуму 8-го созыва проходили в течение трех дней, с пятницы по воскресенье. Одновременно россияне выбирали глав девяти субъектов и почти 40 региональных парламентов. Кроме того, в семи регионах для жителей было доступно электронное голосование. Итоговая явка на нем, как стало известно накануне, превысила 93%.

Еще накануне вечером были опубликованы результаты дистанционного голосования по шести регионам, кроме Москвы. Объявление результатов онлайн-голосования в столице неоднократно переносили.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщал, что результаты голосования передали в ЦИК в 4 часа утра. Венедиктов добавил, что низкая скорость обработки электронных голосов не стала сюрпризом – это важно для точности результатов.

«Единая Россия» по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, «Новые люди» — 7,86%, ЛДПР -7,45%, СРЗП — 6,84%, сообщили РИА

Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Объясняя задержку с публикацией данных, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пояснил газете РБК, что результаты пришлось пересчитывать минимум четыре раза. Такую необходимость он связал с возможностью отложенного голосования, которую предоставили только москвичам.

Однако некоторые противники электронного голосования, в их числе политик Алексей Навальный, выразили мнение, что задержка связана с фальсификациями в пользу Единой России. В Instagram оппозиционера появилась запись «Робот долго думает. На выборах в 2019 году он опубликовал результаты мгновенно, а вот сейчас задумался».

Результаты онлайн-голосования на выборах в Госдуму уже опубликованы в общем массиве данных. На это обратил внимание журналист сетевого издания «Холод» Михаил Зеленский. Он отметил, что эти участки начинаются с номера «500» и прикреплены к одному из районов внутри округа. Чтобы найти сведения о проголосовавших онлайн, нужно изучить списки участков в каждом из округов.



Проигрыш некоторых одномандатников в Мосгоризбиркоме объяснили подсчетом данных электронного голосования. Они идут отдельным протоколом, а в них десятки тысяч голосов, — приводит слова зам.председателя городской комиссии Дмитрия Реута газета РБК. «Ничего аномального здесь нет» — сказал он.

Интернет-издание Znak.com ранее отмечало, что после обработки более 90% протоколов на думских выборах в Москве, в 12 из 15 округов лидировали кандидаты от оппозиции, однако когда подсчитали все голоса, выяснилось, что они проиграли.



Член Общественной Палаты Москвы Владимир Рыжков от «Яблока» по предварительным данным проходит в Мосгордуму. В эфире «Эха Москвы» Рыжков сказал, что одержать победу ему помогло электронное голосование. Владимир Рыжков добавил, что зависание системы электронного голосования стало ее провалом, поскольку подорвало доверие к разработчикам.

Пожалуй, самым ярким критиком электронного голосования стала КПРФ. Уже этим вечером они намерены собраться в центре Москвы, чтобы выразить недоверие системе и потребовать отмены результатов. Кандидат от партии Валерий Рашкин сказал «Эху Москвы», что встреча пройдет в формате общения с депутатом Госдумы. Коммунисты готовят иски в суд на отмену результатов выборво в Москве, — добавил Рашкин.

Обсудить итоги выборов с депутатами в центре Москвы призвал и другой кандидат от партии, Михаил Лобанов. Кроме того, КПРФ говорили о планах собрать сразу несколько митингов, посвященных итогам выборов.

Столичные власти не согласовали акции. В мэрии агентству РИА Новости сказали, что коммунисты планировали привлечь на каждую из них до 5-ти тысяч человек. На этом фоне с самого утра на Пушкинскую площадь были стянуты дополнительные силы полиции.

В Департаменте региональной безопасности напомнили о запрете на проведение публичных мероприятий в городе, который действует в связи с эпидемией коронавируса.