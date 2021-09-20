По сведениям CNN, власти США будут требовать, чтобы въезжающие в страну иностранцы были вакцинированы. Когда введут ограничение, не уточняется. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США с ноября снимут ограничения на въезд в страну привитых от коронавируса пассажиров из ЕС и Британии.



