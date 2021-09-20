Партия «Новые люди», по сведениям ТАСС, может получить в Госдуме пост вице-спикера

Агентство ссылается на источник, близкий к руководству «Единой России». По данным ЦИК после обработки больше 98% бюллетеней, партия, которая появилась только в прошлом году, набрала 5,36%. В свою очередь «Единая Россия» набирает 49,79% голосов избирателей, КПРФ — 19,04%, ЛДПР — 7,48%, «Справедливая Россия» — 7,41%