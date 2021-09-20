Рашкин: КПРФ не согласна с итогами электронного голосования по Москве и будет добиваться отмены результатов

КПРФ не согласна с итогами электронного голосования по Москве и будет добиваться отмены результатов выборов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин «Мы выражаем недоверие электронному голосованию – оно нелегитимно, оно не позволяет ни контроль проводить, ни пересчеты делать, ни смотреть, как кто кому проголосовал. Оно совершенно закрытое, кулуарное, программа тех специалистов, которые, что заложат, то и будет. Мы будем требовать отмены результатов голосования по Москве из-за электронного голосования и повторения выборов в Москве без электронного голосования. Третье — наказать тех, кто принял решение провести такой варварский, преступный эксперимент по всей Москве, введя электронное голосование по одномандатным округам. Мы сейчас готовим иски на электронное голосование, фактуру набираем, в ближайшее время иски в Верховный суд подадим на отмену технологии электронного голосования и отмену результатов голосования по Москве», — сказал он.

В.Рашкин добавил, что сегодня вечером 20 сентября пройдет встреча депутатов Госдумы с москвичами.

«Сегодня в 19 часов на Пушкинской площади будет происходить встреча с депутатами Государственной Думы. [Будем обсуждать] признаем, не признаем, как относиться к электронному голосованию, которое обнулило депутатские мандаты, полученные представителями компартии абсолютно легитимно, потому что в бумажном варианте мы 7 округов из 15 победили. А по электронному голосованию <...> мы якобы ни одного якобы не заработали», — заключил он.

Согласно предварительным итогам голосования на выборах в Государственную Думу, партия «Единая Россия» набрала 49,85 процентов голосов, КПРФ – 18,96 процентов, ЛДПР – 7,50, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,44, «Новые люди» – 5,33.