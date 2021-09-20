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17:06, 20 сентября 2021

Пять человек погибли в результате стрельбы в Алма-Ате

Она произошла после того, как жителя города пытались выселить из частного дома.

Все случилось в момент, когда к жителю одного из крупнейших городов Казахстана пришли полицейские и судебные приставы. Ему предъявили постановление о выселении из дома, однако в ответ, по данным местной полиции, он проявил агрессию и открыл огонь. Из пяти погибших двое – это полицейские. Как пишет интернет-издание «Медиазона. Центральная Азия», это 39-летний участковый и его коллега. При этом вокруг трагического инцидента уже возник скандал. Новость о гибели полицейских была распространена от имени полиции Алма-Аты, однако в позднее в ведомстве стали отрицать информацию о гибели полицейских. С чем связано это противоречие, не уточняется. Сам же стрелок был задержан на месте случившегося.

Полиция уже завела уголовное дело против стрелка в Алма-Ате, однако по какой статье, пока не уточняется.


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