Президент Владимир Путин заявил, что стрельба в Перми — это огромная беда для всей страны

Глава государства выразил соболезнования и отметил, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь. Путин выразил уверенность, что правоохранительные органы сделают все, чтобы расследовать преступление и выяснить его причины.

Также президент пообещал, что власти примут все необходимые меры для оказания поддержки пострадавшим и семьям погибших.

Этим утром студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. По данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Нападавший был задержан.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего.

В связи с трагедией в Пермском крае завтра день траура.