Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил, что на него напали

Политик, который участвовал в нынешних выборах, рассказал «Эху Москвы», что люди «спортивного вида» отобрали у него копии жалоб на нарушения при голосовании. «Утром сегодня, когда я приехал подавать часть этих жалоб, мне позвонил человек, который представился корреспондентом известного издания «Фонтанка.ру» и сказал, что хочет мой комментарий по поводу того, как идет подсчет голосов. Когда я вышел из здания администрации, оказалось, что он вовсе не журналист, никакой не «Фонтанки», а руководитель группы каких-то наемных провокаторов, один из которых у меня выхватил бумаги, с которыми я выходил из здания. Когда я попытался их у него отнять, он меня начал оскорблять, а когда попытался вернуться обратно в здание, остальные преградили мне путь и блокировали вход. <...> Я обратился к полиции, которая тут же присутствовала, полиция отказалась оказать мне содействие в том, чтобы пройти обратно в здание администрации, где оставались мои вещи. Пришлось уехать, подать заявление в полицию. Все это было под видеокамерами, надеюсь, что нападавшие будут найдены и наказаны, потому что они просто воспрепятствовали мне вернуться в здание администрации и присутствовать при подсчете голосов», — заключил он.

Борис Вишневский требует отменить результаты выборов в заксобрание Петербурга на одном из участков. «Я абсолютно уверен, что честно выиграл выборы и по округу в Государственную Думу, и по округу в Законодательное собрание. Дальше начали происходить феерические вещи: стали появляться избирательные участки, где наших членов комиссии отвозили в полицию по заявлению председателя, потом отпускали, но пока их не было, там вбрасывали огромное количество бюллетеней, на отдельных участках до 1,5 тысяч голосов. По выборам в Законодательное собрание на одном из участков за меня якобы проголосовало 7 человек из почти 600 и 550 за моего оппонента из «Единой России», при этом за партии по спискам за «Единую Россию и «Яблоко» проголосовало примерно одинаковое число избирателей. Это статистически невозможно такое распределение голосов. Меня пытаются лишить победы исключительно путем фальсификаций, вбросов, каруселей, подменой бюллетеней там, где не было видеонаблюдения или где камера стояла, но участок почему-то всю ночь был темным. Мы подали большое количество жалоб на эти избирательные участки», — сказал он.

Среди его соперников на выборах оказались два Бориса Вишневских. Это были не однофамильцы, а люди, которые специально к выборам сменили имя и фамилию.